itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/08/2025

Infos transport en commun : L.T40: retard

Perturbation

Jusqu'au 09/08/2025 - Cars Région

Ce samedi 9 août, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 12h55 de St-Pierre-de-Chartreuse en direction de Grenoble et le départ à 14h15 de Grenoble en direction de St-Pierre-de-Chartreuse enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Voir toutes les infos trafic