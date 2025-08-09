Infos transport en commun : L.T40: retard
Perturbation
Ce samedi 9 août, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 12h55 de St-Pierre-de-Chartreuse en direction de Grenoble et le départ à 14h15 de Grenoble en direction de St-Pierre-de-Chartreuse enregistrent des retards indéterminés.
Ligne(s) concernée(s)
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT