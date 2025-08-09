Jusqu'au 09/08/2025 - Cars Région

Ce samedi 9 août, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 12h55 de St-Pierre-de-Chartreuse en direction de Grenoble et le départ à 14h15 de Grenoble en direction de St-Pierre-de-Chartreuse enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension