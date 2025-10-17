itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/10/2025

Infos transport en commun : L.T40 : modification de service

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2025 inclus.

En raison de travaux sur la commune de Voreppe, un alternat est mis en place sur la RD1075 au niveau du Chevalon, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Chevalon » est reporté sur l’arrêt M Réso « Chassolière », exceptionnellement desservi

t40.jpg

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • LE CHEVALON VOREPPE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    • LE CHEVALON VOREPPE
Voir toutes les infos trafic