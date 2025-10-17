Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2025 inclus.

En raison de travaux sur la commune de Voreppe, un alternat est mis en place sur la RD1075 au niveau du Chevalon, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Chevalon » est reporté sur l’arrêt M Réso « Chassolière », exceptionnellement desservi

Merci de votre compréhension.