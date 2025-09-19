Infos transport en commun : L.T40, EDG02 : arrêts non desservi à St-Pierre-de-Chartreuse du 1er au 29 sept
Perturbation
Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025
Arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Non desservis
Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025, en raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation des poids lourds, entraînant des perturbations sur les lignes T40, et EDG02.
Les arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" ne pourront être desservis et seront reportés à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
-
EDG02 ST PIERRE DE CHARTREUSE-ENTRE DEUX GUIERS Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS
vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE