Jusqu'au 01/09/2023 - Cars Région

Du 16 au 18 août 2023 inclus

et Du 21 août au 1er septembre inclus

Arrêts "La Diat", "La Correrie" et "Les Côtes du Moulin" à Saint-Pierre-de-Chartreuse non desservis.

En raison de travaux sur la RD520B sur commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, la ligne T40 est déviée par Saint-Pierre d'Entremont.

Par conséquent, les arrêts "La Diat", "La Correrie" et "Les Côtes du Moulin" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Plan de Ville" à Saint-Pierre-de-Chartreuse ou "Gare Routière" à Saint-Laurent-du-Pont.

Les horaires entre Saint-Laurent-du-Pont et Grenoble restent inchangés.

Merci de votre compréhension