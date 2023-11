Jusqu'au 06/07/2024 - Cars Région

Dès jeudi 21 septembre 2023

En raison de sureffectifs, le départ de 7h05 de la Nouvelle Gare Routière de Vienne en direction du CFA-BTP de Bourgoin-Jallieu desservira l'arrêt "Lycée Vinci" à Villefontaine à 7h48.

Les usagers utilisant le départ de 6h20 de la Nouvelle Gare Routière de Vienne et montant au Lycée Vinci pour rejoindre l'EFMA et le CFABTP de Bourgoin-Jallieu sont invités à se reporter sur le car passant à 7h48 au Lycée Vinci à Villefontaine pour une arrivée à 8h06 à l'EFMA et 8h10 au CFA-BTP.

Merci de votre compréhension