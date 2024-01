Jusqu'au 26/01/2024 - Cars Région

Ce vendredi 26 janvier, en raison de la manifestation des agriculteurs et du blocage de la circulation sur les commune de Vienne et de Estrablin, les départs et arrivées de la ligne T37 s'effectuera à l'arrêt " Péage de Oytier" à Oytier Saint-Oblas.

Les services reprendront leur itinéraire normal à partir de 16h00.

Merci de votre compréhension.