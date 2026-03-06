Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce vendredi 6 mars, en raison d'un incident, les arrêts "Collège » et « Amédée Ronin » ne sont pas desservis. Merci de vous reporter aux arrêts "Le Frindeau" à Saint-Pierre-de-Chandieu et "Route de Givors" à Toussieu.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
- Amédée Ronin SAINT PIERRE DE CHANDIEU
- Collège SAINT PIERRE DE CHANDIEU
