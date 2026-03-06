itinisère

Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 6 mars, en raison d'un incident, les arrêts "Collège » et « Amédée Ronin » ne sont pas desservis. Merci de vous reporter aux arrêts "Le Frindeau" à Saint-Pierre-de-Chandieu et "Route de Givors" à Toussieu.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    • Amédée Ronin SAINT PIERRE DE CHANDIEU
    • Collège SAINT PIERRE DE CHANDIEU
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
    • Collège SAINT PIERRE DE CHANDIEU
    • Amédée Ronin SAINT PIERRE DE CHANDIEU
