Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 6 mars, en raison d'un incident, les arrêts "Collège » et « Amédée Ronin » ne sont pas desservis. Merci de vous reporter aux arrêts "Le Frindeau" à Saint-Pierre-de-Chandieu et "Route de Givors" à Toussieu.

Merci de votre compréhension.