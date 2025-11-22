Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis samedi 22 novembre
Perturbation
Samedi 22 novembre
En raison de l’organisation de la foire Sainte Catherine sur la commune de Heyrieux, les arrêts « La Gendarmerie », « Le Foyer Rural », « La Piscine » et « Socarel » ne seront pas desservis, merci de vous reporter sur les arrêts « E.D.F. » à Heyrieux ou « Rajat » à Saint-Pierre-de-Chandieu.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
- LA GENDARMERIE HEYRIEUX
- LE FOYER RURAL HEYRIEUX
- LA PISCINE HEYRIEUX
- SOCAREL HEYRIEUX
