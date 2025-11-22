itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 21/11/2025

Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis samedi 22 novembre

Perturbation

Jusqu'au 22/11/2025 - Cars Région

Samedi 22 novembre

En raison de l’organisation de la foire Sainte Catherine sur la commune de Heyrieux, les arrêts « La Gendarmerie », « Le Foyer Rural », « La Piscine » et « Socarel » ne seront pas desservis, merci de vous reporter sur les arrêts « E.D.F. » à Heyrieux ou « Rajat » à Saint-Pierre-de-Chandieu.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    • LA GENDARMERIE HEYRIEUX
    • LE FOYER RURAL HEYRIEUX
    • LA PISCINE HEYRIEUX
    • SOCAREL HEYRIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
    • SOCAREL HEYRIEUX
    • LA PISCINE HEYRIEUX
    • LE FOYER RURAL HEYRIEUX
    • LA GENDARMERIE HEYRIEUX
Voir toutes les infos trafic