Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis le dimanche 7 décembre
Perturbation
Le dimanche 7 décembre 2025
En raison de l’organisation de la foire froide sur la commune de Saint-Georgesd'Espéranche, l’avenue de la Gare sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• Les arrêts « Les Ayes », « Gare » et « L’Amballon » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Route de Chasse » à Beauvoir-de-Marc ou « Le Bellai » à Diémoz.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY