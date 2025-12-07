Jusqu'au 07/12/2025 - Cars Région

Le dimanche 7 décembre 2025

En raison de l’organisation de la foire froide sur la commune de Saint-Georgesd'Espéranche, l’avenue de la Gare sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Les Ayes », « Gare » et « L’Amballon » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Route de Chasse » à Beauvoir-de-Marc ou « Le Bellai » à Diémoz.

Merci de votre compréhension