Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis le dimanche 7 décembre

Perturbation

Jusqu'au 07/12/2025 - Cars Région

Le dimanche 7 décembre 2025

En raison de l’organisation de la foire froide sur la commune de Saint-Georgesd'Espéranche, l’avenue de la Gare sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Les Ayes », « Gare » et « L’Amballon » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Route de Chasse » à Beauvoir-de-Marc ou « Le Bellai » à Diémoz.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
