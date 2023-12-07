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Date d'impression : 07/12/2023

Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis jeudi 7 décembre

Perturbation

Jusqu'au 07/12/2023 - Cars Région

Ce jeudi 7 décembre, en raison de la coupure de route D518 sur la commune de Beauvoir-de-Marc, sur la ligne T36, les arrêts entre Beauvoir-de-Marc et Saint-Jean-de-Bournay ne pourront être desservis ("Route de chasse", "Le Colombier", "Place", "Le Village", "L'escale rd518", "Le stade", "H.L.M La Barre")

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Région

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
    • H.L.M. LA BARRE SAINT JEAN DE BOURNAY
    • LE STADE SAINT JEAN DE BOURNAY
    • L'ESCALE RD.518 SAINT JEAN DE BOURNAY
    • PLACE BEAUVOIR DE MARC
    • LE COLOMBIER BEAUVOIR DE MARC
    • ROUTE DE CHASSE BEAUVOIR DE MARC
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
    • ROUTE DE CHASSE BEAUVOIR DE MARC
    • LE COLOMBIER BEAUVOIR DE MARC
    • PLACE BEAUVOIR DE MARC
    • L'ESCALE RD.518 SAINT JEAN DE BOURNAY
    • LE STADE SAINT JEAN DE BOURNAY
    • H.L.M. LA BARRE SAINT JEAN DE BOURNAY
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