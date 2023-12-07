Infos transport en commun : L.T36 : arrêts non desservis jeudi 7 décembre
Perturbation
Ce jeudi 7 décembre, en raison de la coupure de route D518 sur la commune de Beauvoir-de-Marc, sur la ligne T36, les arrêts entre Beauvoir-de-Marc et Saint-Jean-de-Bournay ne pourront être desservis ("Route de chasse", "Le Colombier", "Place", "Le Village", "L'escale rd518", "Le stade", "H.L.M La Barre")
Ligne(s) concernée(s)
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
- H.L.M. LA BARRE SAINT JEAN DE BOURNAY
- LE STADE SAINT JEAN DE BOURNAY
- L'ESCALE RD.518 SAINT JEAN DE BOURNAY
- PLACE BEAUVOIR DE MARC
- LE COLOMBIER BEAUVOIR DE MARC
- ROUTE DE CHASSE BEAUVOIR DE MARC
- ROUTE DE CHASSE BEAUVOIR DE MARC
- LE COLOMBIER BEAUVOIR DE MARC
- PLACE BEAUVOIR DE MARC
- L'ESCALE RD.518 SAINT JEAN DE BOURNAY
- LE STADE SAINT JEAN DE BOURNAY
- H.L.M. LA BARRE SAINT JEAN DE BOURNAY