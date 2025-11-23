itinisère

Infos transport en commun : L.T36 : arrêt "Parilly" à Venissieux non desservi dimanche 23 novembre

Perturbation

Jusqu'au 23/11/2025 - Cars Région

Le dimanche 23 novembre 2025 de 06h00 à 14h00

 

En raison de l’organisation de la « Foulée Vénissiane » sur la commune de Vénissieux, l’avenue Charles de Gaulle sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Parilly » ne sera pas desservi, merci de vous reporter à l’arrêt « Cité Berliet » à Vénissieux dans le sens de circulation Vénissieux direction Saint-Jean-deBournay.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
