Infos transport en commun : L.T36 : arrêt "Parilly" à Venissieux non desservi dimanche 23 novembre
Perturbation
Le dimanche 23 novembre 2025 de 06h00 à 14h00
En raison de l’organisation de la « Foulée Vénissiane » sur la commune de Vénissieux, l’avenue Charles de Gaulle sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Parilly » ne sera pas desservi, merci de vous reporter à l’arrêt « Cité Berliet » à Vénissieux dans le sens de circulation Vénissieux direction Saint-Jean-deBournay.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY