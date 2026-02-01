Jusqu'au 27/02/2026 - Cars Région

Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 de 9h00 à 15h45 (sauf le mercredi).

En raison de travaux sur la commune de La-Côte-Saint-André, l’avenue et la place Hector Berlioz seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place Hector Berlioz » ne sera pas accessible et sera reporté sur l’arrêt « Cité Scolaire », exceptionnellement desservi, en face de la gendarmerie.

