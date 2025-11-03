Jusqu'au 03/11/2025 - Cars Région

Du mardi 28 au lundi 3 novembre 2025.

En raison de travaux d’aménagement du centre village de la commune de MoidieuDétourbe, les routes concernées par le carrefour d’accès au bourg seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- Sens Vienne/La Côte-St-André : le départ à 12h30 de Vienne en direction de La Côte-Saint-André ne pourra desservir les arrêts « Les Granges », « La Bascule », « Château Grillet » et « Narborie » et seront reportés aux arrêts « La Détourbe » ou « Le Fanton » (arrêt de la ligne VIE11 situé sur la route des Granges, exceptionnellement desservi).

- Sens La Côte-St-André/Vienne : le départ à 12h20 de La Côte-Saint-André en direction de Vienne ne pourra desservir les arrêts « La Détourbe », « Narborie », « Château Grillet » et « La Bascule » et seront reportés à l’arrêt « Les Granges »

Merci de votre compréhension