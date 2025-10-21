Infos transport en commun : L.T34, T35, T36 : arrêt "C.Delage" non desservi mardi 21 octobre
Perturbation
Ce mardi 21 octobre, en raison de travaux sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, sur les lignes T34, T35 et T36, l'arrêt "C.Delage" ne sera pas desservi.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION