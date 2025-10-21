itinisère

Infos transport en commun : L.T34, T35, T36 : arrêt "C.Delage" non desservi mardi 21 octobre

Perturbation

Jusqu'au 21/10/2025 - Cars Région

Ce mardi 21 octobre, en raison de travaux sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, sur les lignes T34, T35 et T36, l'arrêt "C.Delage" ne sera pas desservi.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers VIENNE
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    • C. DELAGE SAINT JEAN DE BOURNAY
