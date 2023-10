Jusqu'au 30/11/2023 - Cars Région

Du 06 au 30 novembre 2023

Arrêts "Châtenay", "Ecole" et "La Misère" à Saint-Agnin-sur Bion non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint-Agnin-sur-Bion, les arrêts "Châtenay», "Ecole" et "La Misère" ne seront pas desservis sur certains services entre 08h00 et 12h00, puis entre 13h00 et 17h00.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les arrêts ne seront pas desservis sur les départs suivants :

08h15 de Saint-Jean-de-Bournay➔Bourgoin-Jallieu

16h10 de Bourgoin-Jallieu➔Saint-Jean-de-Bournay

Les mercredis, les arrêts ne seront pas desservis sur les départs suivants :

08h15 de Saint-Jean-de-Bournay➔Bourgoin-Jallieu

13h25 de Saint-Jean-de-Bournay➔Bourgoin-Jallieu

Merci de vous reporter à l'arrêt "Le Moule-Café" à Saint-Agnin-sur-Bion.

Merci de votre compréhension.