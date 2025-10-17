Infos transport en commun : L.T32 : modification d'arrêt
Perturbation
Du 22 septembre au 17 octobre 2025
En raison de travaux sur la commune de Bourgoin-Jallieu, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « La Ladrière» dans le sens Bourgoin-Jallieu -> Valencin est reporté sur l’arrêt « Maldière Branly » du réseau CAPI.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN