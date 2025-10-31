Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du 7 au 31 octobre 2025

En raison de travaux sur la commune de Bourgoin-Jallieu, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « La Ladrière» dans le sens Bourgoin-Jallieu -> Valencin est reporté sur l’arrêt « Maldière Branly » du réseau CAPI.

Merci de votre compréhension