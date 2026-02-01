Infos transport en commun : L.T31, T35, T51, T54, T55, T56, GRE04 : arrêt non desservi du 9 au 20 février
Perturbation
Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février 2026
En raison de travaux sur la commune de La-Côte-Saint-André, l’arrêt « Place Hector Berlioz » ne sera pas accessible et sera reporté sur l’arrêt « Cité Scolaire », exceptionnellement desservi, en face de la gendarmerie.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
-
T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON