Infos transport en commun : L.T31, T35, T51, T54, T55, T56, GRE04 : arrêt non desservi du 9 au 20 février

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février 2026

En raison de travaux sur la commune de La-Côte-Saint-André, l’arrêt « Place Hector Berlioz » ne sera pas accessible et sera reporté sur l’arrêt « Cité Scolaire », exceptionnellement desservi, en face de la gendarmerie.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Place Hector Berlioz COTE SAINT ANDRE (LA)
