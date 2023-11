Jusqu'au 05/07/2024 - Cars Région

Dès lundi 18 septembre 2023

En raison de sureffectifs, le car de 6h59 de l’arrêt « La Chapelière » à Aoste et à destination du lycée Camille Corot à Morestel ne dessert plus les arrêts « le Petit Veyrins » et « Le Perier » aux Avenières Veyrins Thuellin.

Les clients de ces arrêts sont invités à prendre le car qui part à 6h58 de « route de Granieu » aux Avenières Veyrins Thuellin et à destination du lycée Camille Corot qui dessert l’arrêt « le petit Veyrin » à 7h11 et l’arrêt « Le Perier » à 7h13.

Merci de votre compréhension