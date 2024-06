Jusqu'au 29/08/2024 - Cars Région

Du 8 juillet au 29 août 2024 inclus

Arrêts non desservis à Aoste

En raison de travaux sur la commune d’Aoste :

Ligne T24 : arrêts « Le Village », « Les Planches » et « La Chapelière » à Aoste non desservis.

Ligne S07 : arrêt « Le Village » à Aoste non desservi et reporté à l’arrêt « Salle des Fêtes » situé sur la route de Belley, entre le centre-bourg et Intermarché :

Merci de votre compréhension.