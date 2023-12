Jusqu'au 18/12/2023 - Cars Région

Ce vendredi 15 décembre et jusqu'au lundi 18 décembre, en raison des inondations (Lac Léman) et de la nouvelle coupure de la RD40E sur la commune de Les Avenières Veyrins Thuellin, sur la ligne T24, les arrêts "Route du Luquet", "Curtille" et "Route de Granieu" ainsi que la commune de Aoste ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension.