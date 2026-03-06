itinisère

Infos transport en commun : L.T20: cars non équipés de porte-vélos

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 6 mars, certains cars de la ligne T20, ne seront pas équipés de porte-vélos et non équipé de paiement carte bancaire.

Ci-dessous les départs concernés :

Départ à 16h37 de St-Romain-de-Jalionas en direction de Meyzieu.

Départ à 17h20 de Meyzieu en direction de St-Romain-de-Jalionas.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
