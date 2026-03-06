Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 6 mars, certains cars de la ligne T20, ne seront pas équipés de porte-vélos et non équipé de paiement carte bancaire.

Ci-dessous les départs concernés :

Départ à 16h37 de St-Romain-de-Jalionas en direction de Meyzieu.

Départ à 17h20 de Meyzieu en direction de St-Romain-de-Jalionas.

Merci de votre compréhension