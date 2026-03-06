Infos transport en commun : L.T20: cars non équipés de porte-vélos
Perturbation
Ce vendredi 6 mars, certains cars de la ligne T20, ne seront pas équipés de porte-vélos et non équipé de paiement carte bancaire.
Ci-dessous les départs concernés :
Départ à 16h37 de St-Romain-de-Jalionas en direction de Meyzieu.
Départ à 17h20 de Meyzieu en direction de St-Romain-de-Jalionas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS