Infos transport en commun : L.T20 : cars non équipés de porte-vélos
Perturbation
Ce mardi 3 mars, certains cars de la ligne T20, ne seront pas équipés de porte-vélos.
Ci-dessous les départs concernés :
- 06H04 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS → MEYZIEU
- 07H30 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS → MEYZIEU
- 09H20 MEYZIEU → SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
- 19H20 MEYZIEU → SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
Merci de votre compréhension
