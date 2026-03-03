itinisère

Date d'impression : 03/03/2026

Infos transport en commun : L.T20 : cars non équipés de porte-vélos

Perturbation

Jusqu'au 03/03/2026 - Cars Région

Ce mardi 3 mars, certains cars de la ligne T20, ne seront pas équipés de porte-vélos.

Ci-dessous les départs concernés :

  • 06H04 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS → MEYZIEU
  • 07H30 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS → MEYZIEU
  • 09H20 MEYZIEU → SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
  • 19H20 MEYZIEU → SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
