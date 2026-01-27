Infos transport en commun : L.T20: cars non équipés de porte-vélos
Perturbation
Attention, ce mardi 27 janvier, les cars de la ligne T20 ne seront pas équipés de porte-vélos.
Sont concernés les départs suivants :
-
06h04, 07h30, 08h34 et 16h37 de Saint-Romain-de-Jalionas → Meyzieu
(sans terminal de paiement pour les départs de 06h04, 07h30 et 08h34)
-
09h20 et 17h20 de Meyzieu → Saint-Romain-de-Jalionas
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS