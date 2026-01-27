itinisère

Date d'impression : 27/01/2026

Infos transport en commun : L.T20: cars non équipés de porte-vélos

Perturbation

Jusqu'au 27/01/2026 - Cars Région

Attention, ce mardi 27 janvier, les cars de la ligne T20 ne seront pas équipés de porte-vélos.

Sont concernés les départs suivants :

  • 06h04, 07h30, 08h34 et 16h37 de Saint-Romain-de-Jalionas → Meyzieu
    (sans terminal de paiement pour les départs de 06h04, 07h30 et 08h34)

  • 09h20 et 17h20 de Meyzieu → Saint-Romain-de-Jalionas

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
