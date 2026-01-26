itinisère

Infos transport en commun : L.T20 : cars non équipés de porte vélos

Perturbation

Jusqu'au 26/01/2026 - Cars Région

Attention, ce lundi 26 janvier, les cars de la ligne T20, partant à 6h30, 08h34 car non couleurs cars Region, et 16h37  de  Saint Romain de Jalionas en direction de Meyzieu et les départs à 007h20, 09h20 car non couleurs cars Région, et 17h20 de Meyzieu en direction de Saint Romain de Jalionas ne seront pas équipés de porte-vélos.

 Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
