Jusqu'au 24/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 23 decembre, les cars de la ligne T20 , partant à 05h37, 06h34, 07h34, 08h37, 12h37, 14h37, 16h37, 17H37 et 18H37 de Saint Romain de Jalionas en direction de Meyzieu et les départs à 07h20, 09h20, 13h20, 15h20, 17h20, 18h20, 19h20 et 20h20 de Meyzieu en direction de Saint Romain de Jalionas ne seront pas équipés de porte vélos.

Merci de votre compréhension