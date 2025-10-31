Infos transport en commun : L.T20 : arrêt reporté à Anthon du 20 au 31 octobre
Perturbation
Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025
En raison de travaux entraînant la coupure de la RD55E sur la commune d’Anthon, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Mairie », ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Dépôt » à Anthon, habituellement desservi par les lignes DAG01, GEN01, PCH05 et VLM02, et exceptionnellement desservi.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU