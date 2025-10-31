Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025

En raison de travaux entraînant la coupure de la RD55E sur la commune d’Anthon, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Mairie », ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Dépôt » à Anthon, habituellement desservi par les lignes DAG01, GEN01, PCH05 et VLM02, et exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension