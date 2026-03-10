Infos transport en commun : L.T16: couleurs des cars non conformes
Perturbation
Ce mardi 10 mars - Certains cars de la ligne T16 ne seront pas aux couleurs cars Région et non équipé de paiement carte bancaire.
Ci-dessous les départs concernés :
- Départ à 16h10 de Villefontaine en direction de Pont-de-Chéruy.
- Départ à 17h15 de Pont-de-Chéruy en direction de Villefontaine.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers PONT DE CHERUY