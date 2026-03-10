Jusqu'au 10/03/2026 - Cars Région

Ce mardi 10 mars - Certains cars de la ligne T16 ne seront pas aux couleurs cars Région et non équipé de paiement carte bancaire.

Ci-dessous les départs concernés :

Départ à 16h10 de Villefontaine en direction de Pont-de-Chéruy.

Départ à 17h15 de Pont-de-Chéruy en direction de Villefontaine.

Merci de votre compréhension