itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 10/03/2026

Infos transport en commun : L.T16: couleurs des cars non conformes

Perturbation

Jusqu'au 10/03/2026 - Cars Région

Ce mardi 10 mars - Certains cars de la ligne T16 ne seront pas aux couleurs cars Région et non équipé de paiement carte bancaire. 

Ci-dessous les départs concernés : 

  • Départ à 16h10 de Villefontaine en direction de Pont-de-Chéruy.
  • Départ à 17h15 de Pont-de-Chéruy en direction de Villefontaine.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers PONT DE CHERUY
Voir toutes les infos trafic