Infos transport en commun : L.T15 : modification de services mercredi 28 janvier

Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, sur la ligne T15, les départs suivants sont modifiés :

  • Le départ de Pont-de-Chéruy à 6h46 fera son terminus à l'arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu à 7h42.
  • Le départ de Nivolas-Vermelle à 12h02 fera son départ à l'arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu à 12h11.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY
