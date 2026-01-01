Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, sur la ligne T15, les départs suivants sont modifiés :

Le départ de Pont-de-Chéruy à 6h46 fera son terminus à l'arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu à 7h42.

Le départ de Nivolas-Vermelle à 12h02 fera son départ à l'arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu à 12h11.

Merci de votre compréhension.