Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 7 novembre, en raison d'un accident de la circulation sur la ligne T15, les arrêts "Coriau", "Boirieu Ferme" à Chozeau, "La Place" à Panossas, "Fermes", "Le Girerd" et "Le Lichoud" à Saint-Marcel-Bel-Accueil ne seront pas desservis. Aussi des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension