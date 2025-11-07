itinisère

Infos transport en commun : L.T15 : arrêts non desservis et retards

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 7 novembre, en raison d'un accident de la circulation sur la ligne T15, les arrêts "Coriau", "Boirieu Ferme" à Chozeau, "La Place" à Panossas, "Fermes", "Le Girerd" et "Le Lichoud" à Saint-Marcel-Bel-Accueil ne seront pas desservis. Aussi des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY
