Infos transport en commun : L.T15 : arrêts non desservis et retards
Perturbation
Ce vendredi 7 novembre, en raison d'un accident de la circulation sur la ligne T15, les arrêts "Coriau", "Boirieu Ferme" à Chozeau, "La Place" à Panossas, "Fermes", "Le Girerd" et "Le Lichoud" à Saint-Marcel-Bel-Accueil ne seront pas desservis. Aussi des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
vers PONT DE CHERUY