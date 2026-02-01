itinisère

Date d'impression : 11/02/2026

Infos transport en commun : L.T15 : arrêts non desservis à Tignieu-Jameyzieu

Perturbation

Jusqu'au 13/02/2026 - Cars Région

Jusqu'au 13 février, en raison d’une coupure de route, les cars de la ligne T15 ne desserviront pas les arrêts "Mairie" et "Château d'Eau" sur la commune de Tignieu-Jameyzieu.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    • Le Château d'Eau TIGNIEU JAMEYZIEU
    • Mairie TIGNIEU JAMEYZIEU
    vers PONT DE CHERUY
    • Mairie TIGNIEU JAMEYZIEU
    • Le Château d'Eau TIGNIEU JAMEYZIEU
