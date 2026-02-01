Infos transport en commun : L.T15 : arrêts non desservis à Tignieu-Jameyzieu
Perturbation
Jusqu'au 13 février, en raison d’une coupure de route, les cars de la ligne T15 ne desserviront pas les arrêts "Mairie" et "Château d'Eau" sur la commune de Tignieu-Jameyzieu.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
- Le Château d'Eau TIGNIEU JAMEYZIEU
- Mairie TIGNIEU JAMEYZIEU
- Mairie TIGNIEU JAMEYZIEU
- Le Château d'Eau TIGNIEU JAMEYZIEU