Jusqu'au 19/08/2024 - Cars Région

Ce lundi 19 août, en raison d'une coupure de route dans la commune de Crémieu, sur la ligne T14, les départs à 17h09 et 18h09 de Pont-de-Cheruy en direction de l'Isle-d'Abeau et à 17h19 et 18h25 de l'Isle-d'Abeau en direction de Pont-de-Cheruy prévoient des retards indéterminés ainsi que des risques d'arrêts non desservis.