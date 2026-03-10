itinisère

Infos transport en commun : L.T14: cars non équipés pour le paiement par carte bancaire

Perturbation

Jusqu'au 10/03/2026 - Cars Région

Ce mardi 10 mars - Certains cars de la ligne T1 ne seront pas équipés pour le paiement par carte bancaire.

Ci-dessous les départs concernés : 

  • Départ à 17h04 de Pont-de-Chéruy en direction de L'Isle-d'Abeau
  • Départ à 18h09 de Pont-de-Chéruy en direction de L'Isle-d'Abeau
  • Départ à 18h25 de L'Isle-d'Abeau en direction de Pont-de-Chéruy

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY
