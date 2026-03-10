Infos transport en commun : L.T14: cars non équipés pour le paiement par carte bancaire
Perturbation
Ce mardi 10 mars - Certains cars de la ligne T1 ne seront pas équipés pour le paiement par carte bancaire.
Ci-dessous les départs concernés :
- Départ à 17h04 de Pont-de-Chéruy en direction de L'Isle-d'Abeau
- Départ à 18h09 de Pont-de-Chéruy en direction de L'Isle-d'Abeau
- Départ à 18h25 de L'Isle-d'Abeau en direction de Pont-de-Chéruy
Merci de votre compréhension
