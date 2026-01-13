itinisère

Infos transport en commun : L.T14, BJA09, CRE01, SCF01 et VER02: arrêts non desservis mercredi 14 janvier

Travaux

- Cars Région

Le mercredi 14 janvier, entre 12h et 14h

En raison de travaux sur la route de Vénérieu à Saint-Hilaire-de-Brens, la desserte de la commune est modifiée.

  • Les arrêts « La Place » et « Lavoir La Mirail » à Saint-Hilaire-de-Brens ne seront pas desservis.
  • Les usagers seront déposés sur l’arrêt provisoire situé sur le parking, route des Monts.

t14-bja09-cre01-scf01-et-ver02-14-01-2026.png

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car CRE01 VENERIEU-VILLEMOIRIEU-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU
    vers MORAS / VENERIEU

  • Car SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU

  • Car VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers TREPT

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY
