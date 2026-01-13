- Cars Région

Le mercredi 14 janvier, entre 12h et 14h

En raison de travaux sur la route de Vénérieu à Saint-Hilaire-de-Brens, la desserte de la commune est modifiée.

Les arrêts « La Place » et « Lavoir La Mirail » à Saint-Hilaire-de-Brens ne seront pas desservis.

Les usagers seront déposés sur l’arrêt provisoire situé sur le parking, route des Monts.

Merci de votre compréhension