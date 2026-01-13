Infos transport en commun : L.T14, BJA09, CRE01, SCF01 et VER02: arrêts non desservis mercredi 14 janvier
Travaux
Le mercredi 14 janvier, entre 12h et 14h
En raison de travaux sur la route de Vénérieu à Saint-Hilaire-de-Brens, la desserte de la commune est modifiée.
- Les arrêts « La Place » et « Lavoir La Mirail » à Saint-Hilaire-de-Brens ne seront pas desservis.
- Les usagers seront déposés sur l’arrêt provisoire situé sur le parking, route des Monts.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
-
CRE01 VENERIEU-VILLEMOIRIEU-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU
vers MORAS / VENERIEU
-
SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU
-
VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers TREPT
-
T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY