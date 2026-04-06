Infos transport en commun : L.T13, MRL14 et SCF01: travaux sur la commune de Trept

Travaux

- Cars Région

Tous les mercredis du 23 avril au 28 octobre 2026

 

Les arrêts « Cimetière » et « Cozance Croix » à Trept ne pourront pas être desservis. Ils seront reportés aux arrêts « La Place » ou « Petit Cozance », exceptionnellement desservis.

Cette déviation ne s’appliquera que les mercredis midi en période scolaire.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL14 DIZIMIEU-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers DIZIMIEU / SERMERIEU / SOLEYMIEU

  • Car SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
