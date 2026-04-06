Infos transport en commun : L.T13, MRL14 et SCF01: travaux sur la commune de Trept
Travaux
Tous les mercredis du 23 avril au 28 octobre 2026
Les arrêts « Cimetière » et « Cozance Croix » à Trept ne pourront pas être desservis. Ils seront reportés aux arrêts « La Place » ou « Petit Cozance », exceptionnellement desservis.
Cette déviation ne s’appliquera que les mercredis midi en période scolaire.
Ligne(s) concernée(s)
MRL14 DIZIMIEU-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers DIZIMIEU / SERMERIEU / SOLEYMIEU
SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU
T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU