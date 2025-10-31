Infos transport en commun : L.T13 : départs non effectués du 27 au 31 octobre
Perturbation
Suite à la fermeture du CMA et CFA de Bourgoin-Jallieu durant les vacances scolaires, les départs de 6h14 de St Baudille de la Tour en direction de Bourgoin Jallieu et le départ à 17h20 de Bourgoin Jallieu en direction de St Baudille de la Tour ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU