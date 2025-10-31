Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Suite à la fermeture du CMA et CFA de Bourgoin-Jallieu durant les vacances scolaires, les départs de 6h14 de St Baudille de la Tour en direction de Bourgoin Jallieu et le départ à 17h20 de Bourgoin Jallieu en direction de St Baudille de la Tour ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension