Infos transport en commun : L.T13 : départs non effectués du 27 au 31 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Suite à la fermeture du CMA et CFA de Bourgoin-Jallieu durant les vacances scolaires, les départs de 6h14 de St Baudille de la Tour en direction de Bourgoin Jallieu et le départ à 17h20 de Bourgoin Jallieu en direction de St Baudille de la Tour ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
