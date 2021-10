Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Dès lundi 11 octobre 2021

L'arrêt "L'épinette" à Vézeronce-Curtin sera desservi à 6h55 pour rejoindre la gare routière Barbusse à Bourgoin-Jallieu.

Les départs de 17h20 les lundi mardi jeudi et vendredi et de 12h30 le mercredi à destination de Morestel desserviront l'arrêt "L'épinette" à Vézeronce-Curtin à respectivement 17h57 et 13h03.

Merci de votre compréhension.