Jusqu'au 22/05/2025 - Cars Région

Les mercredi 21 et jeudi 22 mai 2025

Arrêts "Le Bas", "Le Brassard la Côte", "Le Brassard" à Saint-Sorlin-de-Morestel"

et "Le Dru" à Dolomieu non desservis

Entre 07h30 et 17h00

En raison d'une coupure de la RD16b à Dolomieu, les arrêts "Le Bas", "Le Brassard la Côte", "Le Brassard" à Saint-Sorlin-de-Morestel et "Le Dru" à Dolomieu, ne seront pas desservis, entre 07h30 et 17h00.

SAUF pour les départs et arrivées des Avenières Veyrins-Thuellin qui pourront desservir l'arrêt "Le Dru".

Merci de vous reporter à l'arrêt "Centre Village" à Saint-Sorlin-deMorestel ou "Champ de Mars" à Dolomieu.

Merci de votre compréhension