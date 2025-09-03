itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/09/2025

Infos transport en commun : L.SLP01 : départs non effectués mercredi 3 septembre

Perturbation

Jusqu'au 03/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 septembre, en raison de la fermeture du Collège Saint Bruno, sur la ligne SLP01, le départ à 07h39 de Saint-Laurent-du-Pont en dir. de Entre-Deux-Guiers et à 11h30 de Entre-Deux-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SLP01 MIRIBEL LES ECHELLES-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers MIRIBEL LES ECHELLES / SAINT LAURENT DU PONT
Voir toutes les infos trafic