Jusqu'au 03/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 septembre, en raison de la fermeture du Collège Saint Bruno, sur la ligne SLP01, le départ à 07h39 de Saint-Laurent-du-Pont en dir. de Entre-Deux-Guiers et à 11h30 de Entre-Deux-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.