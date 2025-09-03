Infos transport en commun : L.SLP01 : départs non effectués mercredi 3 septembre
Perturbation
Ce mercredi 3 septembre, en raison de la fermeture du Collège Saint Bruno, sur la ligne SLP01, le départ à 07h39 de Saint-Laurent-du-Pont en dir. de Entre-Deux-Guiers et à 11h30 de Entre-Deux-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
SLP01 MIRIBEL LES ECHELLES-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers MIRIBEL LES ECHELLES / SAINT LAURENT DU PONT