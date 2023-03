Jusqu'au 07/07/2023 - Cars Région

Dès le jeudi 23 mars 2023 Le départ de 07h25 de l'arrêt "Le pontet" à Salagnon et à destination du collège de Saint-Chef dessert désormais les arrêts "Le clair", "La grande Chanas" et "Versin" à Saint-Chef à respectivement 7h35, 7h37 et 7h38.

Merci de votre compréhension