Jusqu'au 02/10/2024

Le mercredi 02 octobre 2024

Arrêts "Le Lavoir", "Maison Forte" , "Montagnieu Four" et "Pré Poulet" à Soleymieu non desservis

Uniquement dans le sens St-Chef➔Soleymieu

En raison de travaux sur la commune de Soleymieu, les arrêts "Le Lavoir", "Maison Forte", "Montagnieu Four" et "Pré Poulet" ne seront pas desservis, uniquement sur le départ de 12h10 de Saint-Chef➔Soleymieu.

Merci de vous reporter aux arrêts "Sablonnières Usines" ou "Place" à Soleymieu.

Merci de votre compréhension