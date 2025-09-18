Infos transport en commun : L.ROU05 : départs non effectués jeudi 18 septembre
Perturbation
Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne ROU05 ne seront pas effectués.
Ci-dessous le tableau des départs supprimés :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU