Infos transport en commun : L.ROU05 : départs non effectués jeudi 18 septembre

Perturbation

Jusqu'au 18/09/2025 - Cars Région

Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne ROU05 ne seront pas effectués.

Ci-dessous le tableau des départs supprimés :

rou05-departs-non-effectues-jeudi-18-septembre.png

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
