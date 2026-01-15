Infos transport en commun : L.ROU05: départ non effectué
Perturbation
Ce jeudi 15 janvier, sur la ligne ROU05 , le départ à 7h Monsteroux-Milieu en direction de Le Péage-de-Roussillon n'est pas effectué, le conducteur est absent et n'a pu être remplacé.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU