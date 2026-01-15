itinisère

Infos transport en commun : L.ROU05: départ non effectué

Perturbation

Jusqu'au 15/01/2026 - Cars Région

Ce jeudi 15 janvier, sur la ligne ROU05 , le départ à 7h Monsteroux-Milieu en direction de Le Péage-de-Roussillon n'est pas effectué, le conducteur est absent et n'a pu être remplacé.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
