Jusqu'au 09/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 9 décembre, en raison d'une coupure de route sur la commune de Cheyssieu, sur la ligne ROU05, le départ à 7h15 de Cheyssieu en dir. du Péage du Roussillon ne deeservira pas les arrêts "Beson", "Montée des Rossières" et "le Cuillery". Report à l'arrêt "Les Meuilles" à Cheyssieu

Merci de votre compréhension.