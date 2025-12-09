Infos transport en commun : L.ROU05 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce mardi 9 décembre, en raison d'une coupure de route sur la commune de Cheyssieu, sur la ligne ROU05, le départ à 7h15 de Cheyssieu en dir. du Péage du Roussillon ne deeservira pas les arrêts "Beson", "Montée des Rossières" et "le Cuillery". Report à l'arrêt "Les Meuilles" à Cheyssieu
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU