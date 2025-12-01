Jusqu'au 15/12/2025 - Cars Région

Jusqu'au 15 décembre, suite à une coupure de route sur la commune de Cheyssieu, sur la ligne ROU05, les arrêts "Beson", "Montée des Rossières" et "le Cuillery" ne seront pas desservis.

Report à l'arrêt "Les Meuilles".

Merci de votre compréhension