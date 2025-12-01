itinisère

Infos transport en commun : L.ROU05 : arrêts non desservis à Cheyssieu

Perturbation

Jusqu'au 15/12/2025 - Cars Région

Jusqu'au 15 décembre, suite à une coupure de route sur la commune de Cheyssieu, sur la ligne ROU05, les arrêts "Beson", "Montée des Rossières" et "le Cuillery" ne seront pas desservis. 

Report à l'arrêt "Les Meuilles".

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    • LE CUILLERY CHEYSSIEU
    • MONTEE DES ROSSIERES CHEYSSIEU
    • BESON CHEYSSIEU
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
    • MONTEE DES ROSSIERES CHEYSSIEU
    • BESON CHEYSSIEU
    • LE CUILLERY CHEYSSIEU
