Infos transport en commun : L.ROU05 : arrêts non desservis à Cheyssieu
Perturbation
Jusqu'au 15 décembre, suite à une coupure de route sur la commune de Cheyssieu, sur la ligne ROU05, les arrêts "Beson", "Montée des Rossières" et "le Cuillery" ne seront pas desservis.
Report à l'arrêt "Les Meuilles".
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
- LE CUILLERY CHEYSSIEU
- MONTEE DES ROSSIERES CHEYSSIEU
- BESON CHEYSSIEU
