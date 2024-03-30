itinisère

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Date d'impression : 29/03/2024

Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01, VIE08, T53 : arrêt de nouveau desservis à Saint-Maurice-L'Exil

Perturbation

Jusqu'au 30/03/2024 - Cars Région

Les services des lignes ROU04, VIE08, VIE08 et T53 reprennent leur itinéraire habituels.

 

 

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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