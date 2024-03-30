Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01, VIE08, T53 : arrêt de nouveau desservis à Saint-Maurice-L'Exil
Perturbation
Les services des lignes ROU04, VIE08, VIE08 et T53 reprennent leur itinéraire habituels.
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY