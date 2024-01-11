Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01, VIE08 : arrêts non desservis à Saint-Maurice-l'Exil
Perturbation
Ce jeudi 11 janvier, en raison d'une coupure de route sur la commune de Saint-Maurice-l'Exil, les lignes ROU04, VIE01 et VIE08 ne desserviront pas les arrêts "Givray", "Survifrais-Renault" et "Colombier AbriD4". Se reporter à l'arrêt "Collège Frédéric Mistral".
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
- COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
- GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
- COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
- COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
- GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
- GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
- COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
- COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
- SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
- GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL