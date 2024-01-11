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Date d'impression : 10/01/2024

Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01, VIE08 : arrêts non desservis à Saint-Maurice-l'Exil

Perturbation

Jusqu'au 11/01/2024 - Cars Région

Ce jeudi 11 janvier, en raison d'une coupure de route sur la commune de Saint-Maurice-l'Exil, les lignes ROU04, VIE01 et VIE08 ne desserviront pas les arrêts "Givray", "Survifrais-Renault" et "Colombier AbriD4". Se reporter à l'arrêt "Collège Frédéric Mistral".

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    • COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
    vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    • GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
    • COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
    • COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
    • GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    • GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
    • COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
    • COLOMBIER ABRI D4 SAINT MAURICE L'EXIL
    • SURVIFRAIS-RENAULT SAINT MAURICE L'EXIL
    • GIVRAY SAINT MAURICE L'EXIL
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