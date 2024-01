Jusqu'au 31/01/2024 - Cars Région

Du 11 janvier 2024 et pour une durée indéterminée

Arrêts "Givray", "Survifrais-Renault" et "Colombier Abri D4"

à Saint-Maurice-l'Exil

Non desservis

En raison du risque d'effondrement d'un mur d'habitation sur la commune de Saint-Maurice-L'Exil, les arrêts "Givray", "Survifrais-Renault" et "Colombier Abri D4" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "François Truffaut" et "Collège Frédéric Mistral" à Saint-Maurice-l'Exil, exceptionnellement desservis.

Merci de votre compréhension