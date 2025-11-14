itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 14/11/2025

Infos transport en commun : L.ROU04, ROU05 : retards

Perturbation

Jusqu'au 14/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 14 novembre, suite à un incident sur les lignes ROU04 et ROU05 des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
Voir toutes les infos trafic