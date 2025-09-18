itinisère

Infos transport en commun : L.ROU04 : départs non effectués jeudi 18 septembre

Perturbation

Jusqu'au 18/09/2025 - Cars Région

Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne ROU04 ne seront pas effectués.

Ci-dessous le tableau des départs supprimés :

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
