Infos transport en commun : L.ROU04 : départs non effectués jeudi 18 septembre
Perturbation
Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne ROU04 ne seront pas effectués.
Ci-dessous le tableau des départs supprimés :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM